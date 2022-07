Baiano: “Jovic ha affrettato troppo i tempi andando al Real Madrid, ma è un talento importante. Tra lui e Cabral…”

L’ex Fiorentina Ciccio Baiano ha commentato così a Radio Bruno il possibile approdo in viola di Luka Jovic: “Personalmente il serbo mi piace molto, è un talento importante. Forse ha affrettato troppo i tempi e si è fatto ingolosire andando in uno dei top club. Passare dal Francoforte al Real Madrid è stato come un triplo salto mortale”

E ancora: “Se la Fiorentina dovesse prenderlo in prestito con diritto di riscatto sarebbe una grandissima operazione. Gli auguro di riscattarsi in maglia viola. Lui o Cabral? Sono sicuro che l’allenatore viola deciderà in base alle risposte sul campo. Vista la scelta fatta sul mercato, credo almeno all’inizio il titolare sarà il serbo”