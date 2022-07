Baiano: “La Fiorentina ha sostituito Torreira nel migliore dei modi. Vi spiego il vantaggio che ha Cabral rispetto a Jovic”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Baiano ha detto la sua sulle tematiche del momento in casa viola a Radio Toscana.

“I giocatori che sono andati via sono stati ben sostituiti, a cominciare da Torreira. Non so se la Fiorentina sia più o meno forte dell’anno scorso: vedremo a fine anno, perché tutti pensano di aver fatto meglio della passata stagione. Sulla carta sono molto contento dei nuovi acquisti, spero che Dodo riesca ad allenarsi il prima possibile con la squadra perché ha bisogno di integrarsi nei meccanismi di Italiano“.

Continua così Baiano: “Non cambiare l’allenatore è un vantaggio, ma un altro è che sono rimasti molti allenatori della passata stagione. Cabral o Jovic? Il brasiliano è arrivato sei mesi prima e questo è un vantaggio non di poco conto, senza considerare che il serbo è alla prima esperienza in Serie A“.