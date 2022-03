Baiano: “La Fiorentina ha costretto Italiano a ripartire da zero. A Firenze il tecnico durerà poco”

Intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano si è soffermato su più temi. A cominciare dalle prospettive della squadra di Italiano: “Dobbiamo capire da dove parte uno, negli ultimi anni la Viola era stata una catastrofe. In questa stagione la società stava cercando di costruire un qualcosa di importante, poi a gennaio è andato via il capocannoniere del campionato. Piatek sta segnando spesso e questo va detto, ma Vlahovic era un giocatore fondamentale. Un allenatore che si ritrova costretto a cambiare la punta centrale a gennaio è come se dovesse ripartire da zero”.

Continua così Baiano: “A livello di gioco la Fiorentina è tornata indietro di sei mesi, anche perché Piatek non sa giocare fuori area e Italiano ha bisogno di un calciatore che sia bravo anche in questo aspetto. Avrei visto volentieri Vlahovic fino al termine della stagione, ma nel calcio odierno le società pensano prima al bilancio e soltanto dopo al campo. Italiano a Firenze durerà poco: come tutti gli allenatori è ambizioso e vuole alzare l’asticella. Se la Fiorentina non lo segue, prenderà altre strade”.