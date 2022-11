Baiano: “La Fiorentina non è abituata a giocare così tante partite di seguito. Dopo Vlahovic, Italiano ha perso la metà dei suoi gol”

“L’anno scorso la Fiorentina aveva sempre una settimana per preparare le gare. Quest’anno invece non c’è tutto quel tempo. Ciò incide su una squadra che non è abituata ad affrontare così tanti impegni ravvicinati. Infatti ho la convinzione che i Viola stiano pagando il fatto di giocare in Europa di giovedì”.

E ancora: “Un altro fattore che sta mancando è la cessione di Vlahovic. Quando è partito è venuto meno il 50% dei gol che la squadra segnava. I giocatori che fanno la differenza sono gli stessi dell’anno scorso. In più ci sono stati gli infortuni di Milenkovic e Gonzalez che hanno peggiorato le cose”.