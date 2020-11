Baiano: “Ma chi crede di essere Vlahovic? Si sente penalizzato? No, è un miracolato”

Tutta la Fiorentina è sul banco degli imputati, ma in particolare preoccupano le condizioni dell’attacco viola. Domenica scorsa tra i peggiori in campo c’è stato il centravanti Dusan Vlahovic, che pure aveva una grande possibilità per emergere e mettersi in mostra.

Boccia il serbo l’ex attaccante viola, Francesco Baiano, che al Corriere Fiorentino dichiara: “Ma chi crede di essere? Si sente penalizzato? Non lo è, è un miracolato. Attenzione, credo che in futuro potrà essere un attaccante importante, ma oggi cos’ha dimostrato per mettere il muso?”.

Baiano allarga la sua analisi a tutta la squadra e dice: “Mi sembra che nello spogliatoio manca chi possa dare la scossa”.