Baiano: “Vlahovic doveva dire a Commisso che voleva andarsene. Adesso deve esser venduto. Batistuta, quando si è accorto che doveva andare altrove per vincere, dopo nove anni se ne andò”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco ‘Ciccio’ Baiano, è intervenuto così su Radio Toscana, partendo ovviamente del caso Vlahovic: “La Fiorentina per uscire da questa situazione deve vendere Vlahovic. La società ha fatto di tutto per trattenerlo, ma alla fine è il calciatore che decide. Ora serve venderlo prima della scadenza del suo contratto. I paragoni con Batistuta sono inappropriati. Bati era molto legato a Firenze. Le richieste che ha avuto nel suo periodo a Firenze erano notevoli. Nonostante questo è rimasto per nove anni. Poi quando si è accorto che doveva andare altrove per vincere qualcosa se ne andò. Vlahovic se aveva intenzione di andarsene doveva andare da Commisso e dirglielo. Così la società avrebbe venduto all’Atletico Madrid, monetizzando al massimo. Vlahovic ha illuso la società viola, ha fatto perder tempo a Commisso e ai suoi dirigenti. I giocatori passano, la Fiorentina rimane, ce ne faremo una ragione, anche se non è finita…”.

Kokorin? “Non me la sento di giudicarlo. Averlo visto in campo solo per dieci minuti non è sufficiente per dare un giudizio su un calciatore”.

Infine su Sottil, Baiano ha concluso: “Sono contento che la Fiorentina abbia investito su di lui con un contratto lungo con scadenza 2026. L’ex Cagliari, nonostante l’espulsione esagerata rimediata contro il Venezia, è stato uno dei più positivi in campo lunedì sera. Dovrà ancora crescere, ma capita a tutti i giocatori, anche ai più esperti, di sbagliare una partita . Serve pazienza e soprattutto equilibrio”.