Baiano: “Vlahovic e il rigore? Poca personalità. Gli ultimi anni sono stati deprimenti a Firenze, adesso…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano, intervistato da news.sportscommesse.it, ha toccato vari temi di casa Fiorentina: “Non mi è piaciuto il comportamento dell’entourage di Vlahovic. I procuratori comunicano che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto e finiscono nel tritacarne, e poi è il giocatore che deve avere le spalle larghe per gestire la situazione. A 21 anni non puoi avere le spalle larghe. Credo che il suo non voler tirare il rigore nel match contro il Cagliari sia stato un segnale di poca personalità. Tuttavia, alla sua età può essere normale fare un passo indietro”.

Poi ha proseguito: “Mi ha stupito il cambiamento della Fiorentina. Credo che negli ultimi anni, per una piazza così importante come quella di Firenze, sia stato deprimente per i tifosi, per la stampa e per tutti vedere la squadra lottare per non retrocedere”.