Baiano: “Vlahovic? Impossibile fare venti gol in una squadra che crea un’occasione a partita. Caicedo mi piacerebbe molto”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Baiano ha parlato a Lady Radio:

“E’ una partita importante, mi ricordo che appena usciva il calendario si guardava subito quando si sarebbe giocata. La tifoseria tiene molto a questa gara, ma sanno anche che è una partita proibitiva. Il bello del calcio è che non c’è nulla di scontato. Affrontiamo una squadra che negli ultimi anni ha vinto nove scudetti ed è la favorita per il decimo. Speriamo stasera ci sia una sorpresa, ma dobbiamo essere realisti e stasera non sarà semplice. La Juventus è in netta crescita, mentre la Fiorentina ha diverse difficoltà”.

L’EX CHIESA: “Sarà una partita diversa anche per lui. La Fiorentina gli ha dato la possibilità di farsi conoscere”.

RIBERY: “Ribery è il giocatore più importante della Fiorentina, ma questa squadra non può basarsi solo su di lui: non può fare 38 partite da dieci, anche lui nelle ultime partite è venuto meno perché la condizione fisica non è al meglio”.

DIFESA A TRE: “Iachini è stato massacrato per la difesa a tre e adesso Prandelli la sta riproponendo. Significa che la difesa si sente più protetta”.

MERCATO: “Se arriverà l’attaccante che aspettiamo da due anni, mi aspetto una dozzina di gol. E’ un problema che la Fiorentina si porta dietro dallo scorso anno. Visto che ho fatto tanti gol, io ho sempre pensato che sia merito della squadra: io ho criticato Vlahovic soprattutto per l’atteggiamento in certe partite, ma dico anche che è impossibile fare 20 gol in una squadra che crea un’occasione a partita. Pellè guadagna 16 milioni in Cina, la vedo dura che si riduca l’ingaggio. Mi piacerebbe molto Caicedo. Alla Fiorentina serve un attaccante importante, ma a gennaio è difficile”.