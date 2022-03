Baiesi: “Anche con i Della Valle un paio di progetti per lo stadio a buon punto ma poi si arenarono contro la burocrazia. Mi piace il nuovo logo”

Per diversi anni durante la presidenza Della Valle, responsabile dell’area marketing, Gian Luca Baiesi a Radio Bruno ha commentato le ultime novità stilistiche che riguardano la Fiorentina, dal progetto per lo stadio al nuovo logo: “A livello di estetica, avendo visto gli altri progetti, anche io avrei preferito altre soluzioni per lo stadio. Però credo che l’estetica passi in secondo piano nel momento in cui si guarda il progetto di Campo di Marte nella sua interezza. Complessivamente il progetto mi sembra assolutamente valido e di importanza straordinaria per la città. In queste situazioni si creerà un contraddittorio tra la Fiorentina e il Comune, il Sindaco Nardella e il suo staff hanno fatto un lavoro egregio negli ultimi mesi, spero mettano d’accordo anche la società.

Se non fossimo in Italia potremmo avere delle certezze, se continuiamo a rimuginare su tanti progetti che poi abortiscono, come con i Della Valle dove avevamo almeno due progetti a buon punto… E’ anche vero che questo paese, aldilà degli aspetti economici, nel mondo del calcio ha bisogno di stadi nuovi e all’avanguardia, altrimenti saremo sempre un passo indietro alle altre nazioni.

Idee sul logo anche con i Della Valle? Ne avevamo parlato anche se la famiglia Della Valle era molto legata al logo vecchio, che aveva riacquistato dopo il fallimento. Non si è mai andati avanti nel progetto. Il logo nuovo? Come tutti i cambiamenti importanti ha bisogno di tempo per essere metabolizzato però mi sembra moderno e un bel logo. Il passaggio di proprietà è anche lecito che debba essere sottolineato con una demarcazione di questo tipo, poi è naturale non ottenere il 100% dei consensi”.