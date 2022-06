“Bajrami ha proposte molto allettanti dall’estero, il suo futuro è indirizzato lì. Vicario può rimanere a Empoli”

Il gioralista Gabriele Guastella ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento al mercato dell’Empoli e, in particolare, al centrocampista Nedim Bajrami, nome che alla Fiorentina interessa: “Ho l’impressione che il suo futuro possa essere lontano dall’Italia: ha ricevuto proposte molto allettanti dall’estero, e come lui Zurkowski. Ruolo? È arrivato da esterno, fa cose molto interessanti anche dietro le punte ma nasce sulla fascia”.