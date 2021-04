Ballardini: “Fiorentina squadra forte, contenti per il punto conquistato. Il contatto Eysseric-Zappacosta…”

Al termine della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha partecipato alla conferenza stampa post partita. Queste le sue parole: “Forse oggi ci è mancata un po’ di lucidità, probabilmente anche un po’ di qualità però è vero che giocavamo contro una squadra che, dopo l’espulsione soprattutto, si è chiusa nella sua metà campo. La Fiorentina è una squadra forte, ha giocatori di grande fisicità e con esperienza da vendere. Davanti e a centrocampo ha giocatori di qualità, non era facile trovare lo spazio e non era facile trovare il momento per metterli in difficoltà. Però il Genoa ci ha provato sempre, questo è un merito. In queste partite, a noi è capitato di rimanere in dieci, devi fare attenzione anche perché prendi confidenza, concedi spazio e la Fiorentina può fare male. Un punto che muove la classifica? E’ cosi. Siamo contenti perchè quando in questo momento i punti pesano di più. Le partite diventano sempre meno, oggi si giocava contro una squadra che più o meno in classifica è messa come noi ed era una partita sentita. Va bene, ora pensiamo alla prossima. L’episodio Eysseric-Zappacosta? Io se vedo un mio giocatore che interviene così, per tutta la settimana gli dico che in area non si deve intervenire così perchè il rischio è tanto”.