Ballardini: “Ho una certezza, la Fiorentina non lotterà per la salvezza visto il mercato che ha fatto. Le cose si complicano per i club medio-bassi”

L’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, vede una Fiorentina fuori dalla zona pericolosa della classifica per la stagione che sta per iniziare.

Il tecnico rossoblu, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Gap aumentato tra grandi club e gli altri? Oggi ho solo una certezza. E cioè che Cagliari,Fiorentina e Torino non lotteranno per la salvezza, visto il loro mercato. Tradotto, le cose si complicano per i club medio-bassi…”.

Per il momento il club viola ha saputo tenere Vlahovic e ha inserito in squadra un giocatore come Nicolas Gonzalez. Tanto basta, a giudizio di Ballardini, per vedere la squadra allenata da Italiano per giocare per altri obiettivi rispetto all’ultima stagione.