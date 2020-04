Ballardini: “Quale squadra allenerei tra Fiorentina e Milan? Senza dubbio i rossoneri”

A TMW Radio, l’allenatore Davide Ballardini ha risposto così alla domanda se preferirebbe allenare il Milan o la Fiorentina: “Sono tutte e due grandi società. Me dovessi scegliere opterei per i rossoneri, di cui ho allenato anche le giovanili per tre anni. Mi piace lo stile della società, e sarei disposto a prendere le redini della squadra anche senza Ibrahimovic. Anzi, riprenderei Piatek che secondo me è un grande attaccante”.