Ballerini: “Lo stadio non serve né a Campi né ai suoi cittadini, si corrono rischi troppo grandi”

Con un video su Facebook il consigliere comunale di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini, ha ribadito la posizione del suo gruppo Campi a Sinistra riguardo alla questione stadio. Queste le sue parole: “Noi rimarchiamo la contrarietà alla possibile costruzione del nuovo stadio della Fiorentina a Campi. Questa è un’opera che non serve al comune e ai cittadini. Abbiamo sottolineato più volte come questa zona non sia in grado di sostenere a livello ambientale una costruzione simile, sia per quanto riguarda l’inquinamento che il rischio idraulico”.

