Balotelli: Commisso lo avrebbe visto volentieri con la Fiorentina. Una macchina difficile (ma non impossibile) da rimettere in moto

Quella di Mario Balotelli con la maglia della Fiorentina addosso è una suggestione tirata fuori da La Gazzetta dello Sport di ieri e ripresa in giornata da La Nazione. Il discorso parte dalla presenza a Firenze di un allenatore, Cesare Prandelli, con il quale Balo ha avuto per un certo periodo un buon rapporto. Poi c’è da aggiungere il fatto che lo stesso Balotelli si sia trovato senza squadra e quindi è sul mercato a condizioni, teoricamente favorevoli, per un eventuale acquirente.

Detto questo, i limiti di Balotelli hanno in qualche modo allontanato la Fiorentina dall’attaccante già la scorsa estate quando Commisso lo avrebbe voluto e visto volentieri nella squadra viola. Raiola lo stava portando a Firenze, ma l’ingranaggio dell’affare improvvisamente si inceppò. Complicato (anche se non impossibile) che la macchina possa rimettersi in moto nei prossimi mesi. Questo è quello che si legge sempre sul quotidiano cittadino.