Balotelli e un futuro lontano dall’Italia: dopo tante occasioni sprecate ora è vicino ad una big sudamericana

Stando a quanto scrive La Nazione, Mario Balotelli, accostato alla Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato (e non solo) si vuole rilanciare: delle sirene provengono dall’Argentina. Il Boca Juniors sarebbe pronto a scommettere proprio su di lui, Raiola avrebbe già incontrato Riquelme per parlare dell’affare e non è da escludere che qualcosa possa muoversi già nelle prossime settimane. Di sicuro l’Italia appartiene ormai al passato di Mario Balotelli, anche perché nessuno è più intenzionato a puntare su di lui. Tante, troppe occasioni sprecate in questi anni, l’ultima con la maglia della sua città (Brescia).

