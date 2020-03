Balotelli: “I soldi non valgono la salute e io non voglio rischiare per far divertire qualcun’altro, fermate il campionato!”

“Fermiamo il campionato!”. Lo dice Mario Balotelli con un durissimo attacco via Instagram alla Lega per l’emergenza Coronavirus che non sta fermando il campionato: “I soldi non valgono la salute, svegliamoci. Io amo il calcio più di chiunque altro, ma giocare vuol dire anche viaggiare, dormire in hotel, entrare in contatto con altre persone al di fuori della tua società, non mi va di giocare e non voglio tassativamente rischiare! E perché? Per far divertire qualcun altro? O per non far perdere soldi? Non scherzate…”