Balzaretti: “Gerson giocatore fortissimo, facemmo bene a mandarlo in prestito alla Fiorentina. E anche a Firenze…”

Ricordi da ex per Federico Balzaretti, dirigente della Roma fino a qualche anno fa ma anche calciatore viola tra il 2007 e il 2008. A Calciomercato.com il suo pensiero anche su Gerson: “Sono molto legato a Gerson, fu il primo ragazzo che andai a prendere in aeroporto quando iniziai la mia carriera da dirigente alla Roma. Da noi non si è espresso al massimo ma è un giocatore fortissimo, a Firenze tra alti e bassi ha fatto bene, ha avuto continuità. Abbiamo fatto bene a mandarlo a giocare alla Fiorentina e ora al Flamengo sta facendo un percorso straordinario, sono contento che sia uscito fuori il suo talento”.