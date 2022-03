Bandinelli: “Firenze eccomi, la rete segnata alla Fiorentina, un’emozione che ricorderò per sempre. E come regalo di compleanno ora…”

Filippo Bandinelli è nato a Firenze ed è cresciuto con la maglia della Fiorentina addosso. Questo però non gli ha impedito di realizzare il gol che ha permesso all’Empoli di superare i viola nella partita d’andata. Quella rete gli è rimasta nel cuore: “A Empoli il derby con la Fiorentina è molto sentito – racconta a La Gazzetta dello Sport – Vincemmo in rimonta con due reti nel finale. Un’emozione che ricorderò per sempre”.

E poi aggiunge: “Spero di aver dimostrato di poter stare in A. Il mio obiettivo era mettermi alla prova ogni domenica. Adesso voglio la salvezza e vivere un’altra stagione in A con l’Empoli“.

Due giorni fa è stato il suo compleanno: “E allora spero che il vero regalo sia la vittoria nel derby – conclude – per bissare quella storica dell’andata”.