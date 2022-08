Al termine della partita contro la Fiorentina, il giocatore dell’Empoli Filippo Bandinelli ha parlato così a DAZN: “Dopo la sconfitta di La Spezia non poteva esserci modo migliore per ripartire. E’ stata una partita difficile, ma ci tenevamo troppo a fare bene considerando anche che era un derby. Nonostante fossimo rimasti in nove, siamo stati uniti e compatti e abbiamo portato a casa un ottimo pareggio”.