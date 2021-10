Banti consiglia bene Rapuano, con buona pace di Mazzarri. Fiorentina, il gol di Gonzalez è valido

Fiorentina-Cagliari gara della nona giornata di Serie A è stata diretta da Antonio Rapuano della Sezione AIA di Rimini, assistenti Baccini e Marchi e l’esperto Banti in sala VAR.

Già dai primi minuti la Fiorentina mostra più qualità, diverse le azioni di attacco dei viola. Al 19′ colpo di testa di Gonzalez con Keita che nel saltare intercetta con il braccio. Difficile la valutazione sul campo per l’arbitro romagnolo, tocco che però non sfugge al VAR; Rapuano rivede l’azione al monitor ed opta per il penalty con giallo all’attaccante rossoblu, in quanto la palla era diretta a rete. Il tutto con buona pace di Mazzarri che si è meravigliato per questo rigore. Al 42′ raddoppio viola con Saponara che parte sul filo del fuorigioco, ma in posizione regolare. Bravo nell’occasione l’assistente Marchi.

Passiamo alla ripresa. Al 48′ Marin viene ammonito per un fallo al limite dell’area cagliaritana su Gonzalez: sulla punizione successiva Vlahovic trova la terza rete. Con il risultato oramai in cassaforte per la Fiorentina, succede praticamente pochissimo fino al termine della gara e con nessun altro episodio da segnalare.

Partita semplice per il giovane arbitro Rapuano che comunque dirige con attenzione. Unico episodio importante quello del calcio di rigore che Banti al VAR valuta, consigliando bene il collega in campo. Ottima la gestione dei provvedimenti disciplinari.