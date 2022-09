Barak chiamato al riscatto contro la sua ex squadra: la Fiorentina ha bisogno delle sue qualità da goleador

L’ultima stagione con la maglia del Verona per il neo-centrocampista viola Antonin Barak è stata la migliore della sua carriera, con 29 presenze in campionato ed 11 gol. Nella squadra allenata da Igor Tudor è stato libero di agire sulla trequarti, libero di inserirsi nell’area avversaria ed anche rigorista. Ed è per questa serie di motivi che la Fiorentina ha voluto consegnarlo a mister Italiano negli ultimi giorni di agosto, con l’augurio che il suo ‘vedere la porta’ potesse sopperire alle lacune dei due centravanti ed anche degli esterni, ancora non particolarmente lucidi nei sedici metri avversari. Come precisa anche La Nazione di oggi serviva una mezzala che avesse dei gol nelle gambe e l’idea condivisa è stata quella legata al centrocampista ceco.

Italiano crede tantissimo in lui, tanto da mandarlo subito in campo da titolare contro il Napoli pochissime ore dopo il suo arrivo a Firenze. Fin qui però ha fatto un soltanto gol e preso un palo in Conference League contro il Riga. In campionato è sembrato anche lui risucchiato dalle difficoltà fisiche e psicologiche della squadra, trovandosi a giocare anche più lontano dalla porta. Ma la Fiorentina vuole ripartire da quelli come lui. Il giocatore, ormai ventisettenne, ha esperienza, storia e campionati alle spalle per capire i momenti e per aiutare in momenti come questo i compagni più giovani.