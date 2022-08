Barak: “Felice e orgoglioso di giocare nella Fiorentina, per me è una grande opportunità. Spero di esserci già col Napoli”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Antonin Barak ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola ai canali ufficiali del club: “Sono veramente molto contento e orgoglioso di essere qui. E’ una grande opportunità per me, spero di poter dare tanto per questa squadra e voglio dimostrarlo in campo. Saluto tutti i tifosi viola, spero che possiamo vederci già domenica contro il Napoli e fare una grande partita!”.