Barak ha bisogno di tirare il fiato: Il lavoro differenziato sul campo e l’indicazione in vista del match di domani

Fiorentina in campo per la rifinitura in vista del match di Conference League, contro gli Hearts.

Chi non sta facendo questa prima parte dell’allenamento con il resto della squadra è il centrocampista Antonin Barak.

Sfruttato al massimo da Italiano fin dal suo arrivo, adesso, probabilmente, ha bisogno di tirare un po’ il fiato e recuperare. Forse per questo motivo sta svolgendo del lavoro differenziato a bordo campo.

E’ possibile che in questa circostanza il tecnico decida di fargli tirare il fiato e di risparmiarlo per il campionato.