Barak: “Ho paura dei voli in aereo e delle altezze. Sono contento di essere alla Fiorentina…anche perché noi andiamo ovunque in treno”

All’interno della serie “Repre Talk“, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha svelato la sua fobia per gli aerei e per le altezze.

“In realtà tutto è iniziato con gli Europei – ha rivelato il giocatore – quando abbiamo avuto un volo imbarazzante da Baku dopo aver perso i quarti di finale contro la Danimarca. Forse ha contribuito anche il fatto che mio figlio è nato l’anno prima e ho iniziato a preoccuparmi di più per la mia famiglia. Tutto questo ha intensificato la mia paura delle altezze che ho sempre avuto”.

Poi ha aggiunto: “Non sto dicendo che sono completamente in preda al panico, ma ogni volo soffro sempre di più. Sono contento di essere alla Fiorentina anche per il motivo che noi andiamo ovunque in treno“.