Barak: “La Fiorentina mi ha voluto fortemente, ho sensazioni positive. Mi sento più mezz’ala che trequartista, voglio dimostrare il mio valore”

Il neo centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Ho sensazioni molto positive. Ho trovato un clima ottimo e sono molto felice di essere a Firenze. Qua alla Fiorentina mi hanno voluto tanto, ho sentito grande stima da parte del direttore Pradè ma non solo. Per me può essere uno step molto importante nella mia carriera”.

Poi ha proseguito: “Ho sentito Saponara prima di venire qua. Riccardo mi ha parlato molto bene della città e del calcio che vuole fare Italiano. Mi sento più mezz’ala che trequartista. Voglio dimostrare sul campo il mio valore”.