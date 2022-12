Barak: “La pausa ci è servita per allenarci con calma. La Fiorentina è in crescita e ripartirà alla grande”

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “In Repubblica Ceca è normale non giocare a dicembre a causa delle temperature molto basse, quindi ero abituato a questo situazione. La pausa comunque ci è servita per lavorare con più calma, cosa che non abbiamo potuto fare finora a causa della coppa. Oltretutto abbiamo avuto solo due settimane di vacanza, dove comunque ognuno di noi ha svolto un programma individuale quindi la condizione non l’abbiamo mai persa”.

E poi ha aggiunto: “Spero di poter dare continuità alla bella prestazione contro il Milan, migliorando tanto nella seconda parte di stagione. Il risultato di San Siro è stato duro, non meritavamo di perdere, però quella partita ci ha detto che eravamo in crescita. Finalmente abbiamo trovato ritmo e qualità, sono fiducioso e convinto che a gennaio ripartiremo alla grande. A livello personale, inizialmente mi mancava un po’ il ritmo partita ma dalla partita sul campo del Riga in poi ho cominciato a sentirmi davvero bene”.

E infine sul Mondiale: “Ho visto tante partite, mi piace questa manifestazione perché è una vera festa. Ovviamente non qualificarci con la Repubblica Ceca è stato spiacevole, in fondo giocare il Mondiale è ciò che ogni calciatore sogna fin da bambino. Amrabat? Ho tifato per lui, non mi aspettavo che il Marocco andasse così avanti. Sofyan ha fatto un grande torneo, con lui in squadra mi trovo davvero bene; fisicamente è straordinario, è uno che farebbe molto in Inghilterra”.