Barak non preclude Bajrami, che però piace anche a un suo ex allenatore. Intanto Zurkowski…

La Fiorentina ha preso Barak, è garantito. Come già accennato, l’unico nodo da sciogliere è il giorno dell’arrivo, che potrebbe essere oggi come venerdì (LEGGI QUI). Ciò non esclude la possibilità che Nedim Bajrami sia ancora nei pensieri della società viola, anzi. Ma la Fiorentina non è l’unico club a seguirlo.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Bajrami piace molto al Sassuolo e a Dionisi, che lo ha allenato nella stagione 2020/21 a Empoli. I neroverdi si sono inseriti con convinzione e stanno già avendo contatti con gli azzurri per prenderlo.

Attenzione, anche, a Szymon Zurkowski, che potrebbe tornare a Empoli a prescindere dalla situazione Bajrami.