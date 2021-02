Barak riagguanta la Juventus e il Verona stacca di dieci punti la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in pareggio per 1-1 l’anticipo del sabato sera tra Verona e Juventus. La gara si sblocca nella ripresa con l’ex esterno della Fiorentina Chiesa che serve un assist al bacio per Ronaldo che sigla il momentaneo 1-0 per i bianconeri. La squadra di casa cresce nella ripresa facendo grande pressing e trovando il gol del pareggio con Barak di testa. Gli scaligeri centrano anche una traversa poco dopo. Con questo risultato la squadra di Pirlo resta momentaneamente terza salendo a 46, mentre i gialloblù di Juric vanno a quota 35, ovvero a +10 sui viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Juventus* 45, Roma 44, Lazio, Atalanta 43, Napoli* 40, Sassuolo, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna 28, Genoa 26, Fiorentina, Udinese, Benevento, Spezia 25, Torino 20, Cagliari, Parma 15, Crotone 12. (* una partita in meno)