Barak vuole calciare un rigore, ma il capitano della Repubblica Ceca glielo nega. E poi sbaglia

Durante Svizzera-Repubblica Ceca, momentaneamente ferma sul 2-1 per gli elvetici, l’arbitro Peljto fischia un calcio di rigore per gli ospiti. Antonin Barak e compagni si giocano la ‘salvezza’ in Nations League: i cechi devono vincere per arrivare terzi nel girone ed evitare una retrocessione in Lega B che sembra sempre più vicina.

Il calciatore della Fiorentina prende il pallone in mano, con l’intenzione di tirare il calcio di rigore, ma interviene il capitano della Repubblica Ceca Tomas Soucek. Si accende una discussione, con anche un battibecco con Patrick Schick, ma il centrocampista del West Ham è irremovibile: vuole tirare lui. Ebbene, è lui a calciare, ma si fa ipnotizzare da Sommer e sbaglia, non riuscendo a pareggiare il match.