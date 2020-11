Barbolini a FN: “Prandelli ha fatto grandi cose. Non è facile entrare in corsa, ma i risultati arriveranno”

Ci sono storie che sono destinate a restare impresse nell’immaginario di tutti. A Firenze, una di queste, è la straordinaria favola delle qualificazioni in Champions League con Cesare Prandelli in panchina. La vittoria col Liverpool, quelle col Lione, Ovrebo, il Bayern e quella squadra così bella. Talmente bella da far sentire Firenze la Capitale d’Europa.

Da Martedi, invece, Scandicci diventerà la Capitale Europea della Pallavolo Femminile. Infatti, oltre alla Fiorentina Femminile, anche la Savino Del Bene Volley porta l’Europa in Riva d’Arno. Per la terza stagione di fila, Scandicci accede ai gironi di coppa e, nella bolla del PalaRialdoli, si giocherà l’andata della Pool A.

A guidare la squadra del Patron Paolo Nocentini c’è uno degli allenatori più vincenti nel mondo dello sport, ovvero Massimo Barbolini. Il modenese, oltre ad aver girato tutti i grandi club, è riuscito nell’impresa di vincere quattro Champions con quattro squadre diverse.

In passato, proprio Barbolini, ha conosciuto Cesare Prandelli. Entrambi erano allenatori del Galatasaray, nello stesso anno, in discipline diverse. E proprio del tecnico di Orzinuovi, Barbolini ha detto: “L’ho conosciuto in Turchia al Galatasaray. Non ha bisogno certo dei miei complimenti perchè ha fatto grandissime cose. Non è mai facile tornare in un posto dove si è fatto tanto bene. Bisogna resettare, è una situazione diversa. La squadra del primo Prandelli era creata a sua immagine; entrare in corsa non è mai facile ma sono sicuro che i risultati arriveranno”