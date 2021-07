Barella: “In questa Italia siamo tutti titolari, la nostra forza è il gruppo. Castrovilli più che un’alternativa”

In conferenza stampa ha parlato il centrocampista della Nazionale Niccolò Barella in vista della semifinale dell’Europeo in programma tra due giorni. Queste le sue parole, con una battuta anche sul suo compagno di reparto e giocatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “Il fulcro di questa Italia è il gruppo. Siamo tutti titolari e ci sono ragazzi come Castrovilli, Pessina o Locatelli che sono più che alternative. Sarebbe irrispettoso parlare solo di me Jorginho e Verratti”.