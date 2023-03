Barella prende un pestone e lascia il ritiro dell’Italia a scopo precauzionale in vista della Fiorentina

Nicolò Barella lascia il ritiro della Nazionale. Contro l’Inghilterra il centrocampista dell’Inter, prossimo avversario della Fiorentina, ha subito un violento pestone da Maguire dovendo abbandonare il campo in anticipo.

Barella non parteciperà dunque alla trasferta di Malta, ma l’impressione è che per lui non si tratti di niente di grave. Più una decisione a scopo precauzionale, con il giocatore che potrà dunque rientrare a Milano e cercare di rimettersi in sesto per la sfida contro la Fiorentina.