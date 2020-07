Barella rischia la doccia in anticipo. I pericoli per la Fiorentina vengono dagli assistenti di linea

Inter-Fiorentina gara valida per la 35esima giornata della Serie A è stata diretta da Piero Giacomelli di Trieste, assistenti Fiorito e Villa, Banti di Livorno al VAR.

Inizio di gara con l’Inter che attacca e la Fiorentina che si difende con ordine; Giacomelli lascia giocare intervenendo poco. La prima ammonizione arriva al 43′ e la prende Ribery falloso su Barella.

Si passa alla ripresa con Candreva che va in rete al 50′, tutto inutile però perché la posizione di partenza è ampiamente oltre l’ultimo difensore viola. Al 57′ giallo per Castrovilli che ferma Gagliardini, ammonizione che a nostro avviso non c’era. Al 76′ brutto intervento di Barella su Ghezzal: Giacomelli mostra il cartellino giallo, ma il numero 23 nerazzurro rischia seriamente di anticipare la doccia. Prima del fischio finale succede poco o nulla da segnalare se non l’ammonizione a Caceres per proteste sull’assegnazione di una rimessa laterale.

Prestazione sufficiente per l’arbitro triestino. Da evidenziare anche l’imprecisione di entrambi gli assistenti che su azioni di attacco nerazzurre non segnalano evidenti fuorigioco permettendo cosi di proseguire e creare pericoli alla porta viola.