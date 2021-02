Bargiggia: “Sarri non ha nessuna intenzione di tornare a Napoli. Sta trattando con la Fiorentina, che propone un progetto allettante. Accoppiata con Giuntoli?

Niente ritorno di Maurizio Sarri a Napoli. Sono le indiscrezioni diffuse del giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio: “Vi dico quello che so. Non faccio il tifoso, non faccio sconti a nessuno. Non cerco di lisciare il pelo al tecnico di turno, non cerco la simpatia di nessuno. Sul Napoli c’è una confusione pazzesca. Entro a bomba e dico una cosa: secondo me è fuori strada chi sostiene che Maurizio Sarri possa tornare ad allenare il Napoli. Nei pensieri di Aurelio de Laurentiis c’è qualche allenatore con un certo nome per far digerire alla gente un processo di ridimensionamento. Sarri, da quello che so, non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione l’ipotesi Napoli. Sarri sta trattando con la Fiorentina, che propone un progetto molto allettante. La novità è che il mister avrebbe posto delle condizioni, come quella di tornare a lavorare a Firenze con Cristiano Giuntoli“.