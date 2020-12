Bargiggia se la prende ancora con Prandelli: “Chissà che diranno quei tifosi beceri che mi insultavano per aver criticato la scelta di Commisso”

Non perde occasione il giornalista Paolo Bargiggia per esporsi contro Prandelli e contro la scelta di Rocco Commisso per la panchina e anche ieri è arrivato il puntuale tweet di scherno: “Chissà cosa ne pensano adesso di questi numeri i beceri tifosi della Fiorentina che mi insultavano per l’esatta fotografia che avevo fatto di Prandelli e di Commisso che l’aveva scelto? Patetici”.

