Bargiggia: “Skriniar è l’ago della bilancia di Milenkovic: Marotta non spenderà 20 milioni a prescindere”

“Se l’Inter rimettesse in piedi la cessione di Skriniar al Paris Saint Germain, oppure subentrasse il Chelsea, allora Milenkovic potrebbe essere valutato in ottica nerazzurra. Se però il difensore slovacco dovesse restare all’Inter, allora Marotta non andrebbe certo a investire 20 milioni per il centrale della Fiorentina“.

Intanto la società viola ha fatto sapere al giocatore che prenderà in considerazione le offerte per la sua cessione fino e non oltre il 6 agosto.