Barnini: “Sbagliato dire che vicinanza faciliti lo spostamento della Fiorentina ad Empoli. Non si possono prendere decisioni e scaricare conseguenze sugli altri”

La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha parlato a Lady Radio a proposito del caldissimo tema dello spostamento della Fiorentina per i lavori di restyling dell’Artemio Franchi.

Ecco le sue parole: “Nardella non mi ha chiamato, ho parlato con Giani. Mi immedesimo nella situazione del Sindaco di Firenze e capisco le sue difficoltà, i rapporti sono buoni. Non so se sarà possibile portare la Fiorentina ad Empoli. Siamo alla semplice discussione, non ho ricevuto alcun tipo di richiesta. Penso che sia importante non lasciare le patate bollenti a chi arriverà dopo. Nel quartiere di Serravalle stiamo facendo infrastrutture importanti, apriremo una nuova strada di collegamento. E’ la strada in cui si realizzano gli eventi, in cui c’è il mercato: una via di comunicazione molto carica. Abbiamo i nostri programmi, questo dovrà essere considerato”.

E ancora: “Dal tavolo bisogna togliere l’equazione secondo cui siccome il Castellani è vicino, sia facile portarci la Fiorentina: non è così. Non va dato per scontato che siccome la Fiorentina ha un bisogno noi siamo pronti a rispondere. Vorrei aggiungere che questo bisogno nasce da una decisione che è quella di rifare lo Stadio Franchi. Non si possono prendere decisioni e poi scaricarne le conseguenze sugli altri. La discussione non può passare sopra alle difficoltà di ogni giorno dei cittadini. La questione relativa agli stadi va affrontata nel modo giusto”.

Infine: “Nardella non ha detto che la Fiorentina verrà ad Empoli. I rapporti sono ottimi e ci sarà sicuramente il modo e la possibilità di parlarne. I tifosi dell’Empoli in questi giorni stanno commentando la questione, anche in modo scherzoso e simpatico. La relazione è quella tra due città amiche”.