Barone a Roma da Malagò: ecco di cosa si è parlato

Direttamente da Roma, ha parlato così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha specificato di essere nella capitale non per la questione del calendario di serie A: “È una situazione complicata. Porte chiuse? Non lo so. Io ero qui per incontrare il presidente Malagò, abbiamo parlato di un tema molto molto importante per il calcio italiano come le infrastrutture e gli stadi.