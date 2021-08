Barone: “Abbiamo lavorato in fretta per prendere Nico Gonzalez. Alla Fiorentina arriva un campione”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di Nico Gonzalez durante la sua conferenza stampa di presentazione: “Abbiamo seguito Nico Gonzalez per un po’ di tempo, dopodiché abbiamo lavorato in fretta per portarlo a Firenze prima della Copa America. La Fiorentina ha comprato un campione, un giocatore che ha vinto la Copa America da titolare facendo vedere le sue enormi qualità”.