Barone: “Abbiamo proposto a Vlahovic il contratto più alto nella storia della Fiorentina, ma non lo accetterà. La proposta è sul tavolo e rimane quella”

Separati in casa, almeno per il futuro. Non si intravvedono possibilità di ripensamento da parte del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, al quale il club aveva offerto un contratto da nababbo.

“Con Dusan siamo stati chiari – racconta il direttore generale viola, Joe Barone, intervistato da La Repubblica – gli abbiamo proposto il rinnovo di contratto più alto di sempre nella storia della Fiorentina. Lui e il suo procuratore ci hanno fatto capire che non lo accetteranno. A oggi è un nostro giocatore ma non posso sapere quel che accadrà in futuro”.

E ancora: “L’abbiamo fatto più volte e sia lui che il procuratore ci hanno fatto capire che non vogliono accettare. La proposta è sul tavolo e rimane quella”.