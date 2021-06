Barone: “Chiedo ai tifosi di voler bene a Biraghi. Vlahovic? E’ innamorato del popolo viola e della città, stiamo lavorando per il rinnovo”

Il Direttore Generale Joe Barone è intervenuto così in diretta sui canali social della Fiorentina: “I tifosi mancano alla Fiorentina così come a tutto il calcio mondiale. Il tifo è una cosa fondamentale per noi e ringraziamo sempre i nostri supporter nella vittoria e nella sconfitta. Pradè? Daniele è una persona particolare, sono 30 anni che è nel calcio italiano ed è sempre vicino a noi. Biraghi? E’ un calciatore della Fiorentina ed è nel giro della nazionale. Gattuso lo ha voluto per la corsia sinistra. Chiedo ai tifosi viola di voler bene a Cristiano. Vlahovic? E’ un nostro calciatore, ed è importante per noi. Dusan è innamorato del popolo viola e della città. Stiamo lavorando per il rinnovo. Da parte nostra metteremo tutto per portare a casa il rinnovo”.