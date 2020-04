Barone: “Chiesa? Rapporto sincero, ho parlato con il padre anche stamani. Vogliamo che resti per costruire una squadra importante”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, su Radio Sportiva ha fatto il bilancio del suo primo anno di lavoro a Firenze: “Devo ringraziare sempre Commisso per l’opportunità che mi ha dato e per il bellissimo cammino che stiamo facendo. Devo ringraziare anche Pradè che mi ha aiutato ad inserire in questo mondo. Grazie a lui ho conosciuto molte persone, gente in gamba che ama il suo lavoro e lo sport. Abbiamo rifatto una squadra quasi da zero. Abbiamo dato il via alla costruzione di un centro sportivo e vogliamo fare uno stadio”.

Su Chiesa: “Abbiamo un ottimo rapporto, molto sincero. Siamo molto contenti entrambi. Stamattina ho parlato anche con suo padre. Quando tutto questo finirà? Speriamo presto, ma c’è grande serenità sia da parte sua che con la sua famiglia. A Firenze sono molti che possono crescere, maturare e andare in Nazionale, come Castrovilli. Noi vogliamo che restino tutti i nostri giocatori per costruire una squadra importante”.