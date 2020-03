Barone: “Ci siamo attivati prima di tutti per questa emergenza. Dal nostro arrivo siamo stati in mezzo alla gente e siamo stati accolti…”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto così a Radio Toscana: “Appena è scoppiata questa emergenza, con Rocco ci siamo posti il problema di come aiutare il popolo italiano, ancor prima che questa emergenza arrivasse a Firenze. A tutti dico che stiano a casa, e di rispettare le regole per uscire da questa situazione. Con Rocco siamo in contatto 24 ore su 24. Io gli dico quello che succede qui, e lui le sue idee per dare una mano in primo luogo alla gente italiana. Ancor prima del calcio. Adesso, purtroppo, anche in Usa la situazione sta peggiorando, ed è molto preoccupato per questo. Da quando siamo arrivati ci siamo messi subito in mezzo alla gente. Abbiamo voluto conoscere tutto del territorio. Siamo stati accolti alla grande, e vogliamo contraccambiare questo affetto della comunità viola. Noi viviamo il calcio così”.