Barone: “Ci stiamo battendo per avere regole nuove a tutela dei proprietari dei club”

Il dg della Fiorentina Joe Barone commenta così a Sky Sport prima della gara contro il Verona il rapporto tra agenti e giocatori che sta tenendo banco in questo ultimo periodo: “E’ importante che tutte le squadre, in tutta Europa, condividano questo meccanismo. Gli investitori, che sono i proprietari dei club, mi sembra che siano più a rischio loro che gli agenti o gli atleti. Ovviamente, il biglietto si paga per vedere giocare le squadre, ma bisogna avere una protezione sui proprietari.

E aggiunge: “Oggi come oggi questo non esiste. Stiamo lottando per regole nuove dentro la Fifa. Il prossimo anno Infantino farà delle nuove leggi e speriamo che saranno delle leggi che daranno regole per tutto il mondo”.