Barone: “Con Jovic e Gollini arrivano alla Fiorentina due nazionali. Un piacere vedere la tifoseria viola ed i sacrifici che fa per seguire la squadra”

Il dg viola Joe Barone da Moena commenta il clima del ritiro e non solo: “Siamo contenti del clima che si respira a Moena dopo un periodo difficile. Oggi ho cominciato a parlare di stile di vita, perchè è un piacere vedere qui la tifoseria della Fiorentina. Sacrifici importanti. Si vede la grande passione di seguire la Fiorentina. Fa parte del loro stile di vita, anche nei bambini che iniziano ora a seguire la squadra del cuore. Per me significa tanto ascoltare i bambini. Musica? Sono fan di Jay-Z e Fedez“.

Il dg viola poi dà spazio ai calciatori presentati ai tifosi: “Con Gollini e Jovic abbiamo portato alla Fiorentina due nazionali, uno italiano e l’altro serbo che farà i Mondiali. Jovic si è presentato benissimo in allenamento ma dovrà segnare in campionato, è lì che conta (scherza Barone)”. Arriva pronta la risposta del classe ’97 serbo: “No pressure (nessuna pressione ndr)”.