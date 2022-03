Barone: “Con Pradè e Italiano parliamo sempre del ‘Made in Fiorentina’. Con il Viola Park abbiamo fatto un investimento sul futuro del club” VIDEO FN

All’evento organizzato dal Museo del Calcio, dove sono state consegnate le Coppe Carnevale del 1966 e 1973 alla Fiorentina, ha parlato anche il direttore generale viola Joe Barone.

“Vorrei ringraziare il presidente Gravina e Matteo Marani per quest’iniziativa. Vorrei togliere la parola ‘ex viola’: quando entri a far parte della famiglia della Fiorentina, lo sei per sempre. E’ importante rispettare la storia. Il settore giovanile è il futuro della società. Con Pradè, Angeloni e Italiano parliamo continuamente del ‘Made in Fiorentina’, i giovani giocatori in Italia ci stanno e hanno bisogno soltanto di giocare e crescere. Come ha fatto il mister con Distefano, che ha esordito in campionato e la settimana scorsa ha firmato il primo contratto con i professionisti”.

“Con il Viola Park abbiamo fatto un investimento sul futuro della Fiorentina e sulla crescita dei giocatori. Vogliamo crescerli in casa: servono lavoro, visione, fortuna e tanta pazienza. Da piccolo ho fatto i provini per andare al Torneo di Viareggio, ma non sono mai stato così bravo”.