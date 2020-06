Barone: “Con Ribery in campo ci aspettiamo una grande gara. Il popolo viola merita uno stadio nuovo, Thiago Silva è un giocatore di alto livello”

Il dg della Fiorentina Joe Barone parla dell’attualità nell’ambiente viola prima del fischio d’inizio della gara contro il Brescia:”Aspettavamo da tanto questa ripartenza. C’è Frank con noi, ci aspettiamo una bella partita. Situazione stadio? Lavoriamo ogni giorno per lo stadio, siamo fortunati che il popolo viola si faccia sentire come la manifestazione di venerdì. Questo popolo merita uno stadio nuovo. Thiago Silva? Sono voci di mercato, con Pradè siamo sempre attenti a come potremo muoverci in estate. Thiago Silva è un nome conosciuto ed è giocatore di grandissimo livello, per adesso però rimane solamente quello”.

