Barone: “Duncan cercava un’altra esperienza e con noi è stato paziente. Il prossimo mercato sarà molto diverso”

Altre dichiarazioni di Joe Barone alla conferenza di fine mercato al Franchi. Queste le sue parole: “Il mercato estivo sarà molto differente rispetto a quello che abbiamo fatto quest’anno perchè dovremo tenere conto del monte ingaggi. Da quando siamo arrivati a Firenze abbiamo chiesto alla gente di avere pazienza. Sono stato fortunato ad avere Daniele Pradè al mio fianco perché ho imparato tanto. Siamo molto attaccati alla città e ai tifosi. Senza i tifosi non si va avanti. Domani alle 17 al Franchi gioca la Primavera al Franchi contro la Juventus. Noi saremo tutti presenti e spero che anche i tifosi ci diano il supporto necessario. Duncan ha avuto molta pazienza, cercava un’altra esperienza e grazie anche agli ottimi rapporti che abbiamo con il Sassuolo abbiamo portato in porto la trattativa. Mi diverto a convincere i giocatori a venire a Firenze per le bellezze che offre la città. Ci piace portare anche la famiglia del giocatore all’interno dell’ambiente fiorentino”.