Barone: “E’ una giornata storica per la Fiorentina. Presentiamo il rebrand del logo”

Giornata importante in casa Fiorentina: dopo le anticipazioni delle ultime settimane, nella giornata odierna verrà presentato il nuovo logo del club.

Il direttore generale Joe Barone ha presentato così l’iniziativa: “La famiglia Commisso ha creduto in questa città e abbiamo fatto tante iniziative, pur avendo vissuto il periodo del Covid e adesso quello della guerra. Rocco crede in Firenze in tutti i sensi e lo ha dimostrato facendo degli investimenti importanti. Il Viola Park, il Franchi e adesso questa novità: oggi è il futuro. L’idea del nuovo logo è nata quando siamo arrivati a Firenze: è un momento storico perché presentiamo un rebrand del nostro marchio”.